След арестите в пловдивска болница: Решават на кои от задържаните да повдигнат обвинения

Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации.

Други трима са освободени под парична гаранция от 5000 евро. Сред обвинените за участие в престъпната схема е и началникът на отделението по ревматология в университетската болница „Св. Георги“ проф. Мариела Генева, която е и декан на Медицинския факултет.

До разплитането на схемата се стига след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за хоспитализации. Според разследващите за период от три години в отделението по ревматология са отчетени 24 000 направления при налични само 49 легла.

За това време Здравната каса е изплатила на болницата 12 млн. евро по клинични пътеки, като близо 3 млн. евро са получени неправомерно.