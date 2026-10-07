Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите

Младото крило Кристиян Балов вкара първото попадение за България във вратата на Люксембург, като за него това е гол номер 2 за страната след този във вратата на Соломоновите острови през март на турнира “FIFA Series 2026” в Индонезия.

Българският национален отбор най-после записа днес победа – 2:0 при визитата си на Люксембург, като Балов откри резултата в 19-ата минута.

„Благодаря за поздравленията. Мисля, че днес през първото полувреме играхме по доста добър начин. Надигравахме съперника, направихме доста добри ситуации, защото работихме доста бързо с топката, подавахме си я. Не играхме с изритани топки, което се случи през втората част и тогава им дадохме леко предимство, за да създадат и те положения. Мисля, че има доста добро настроение. Но не трябва да вдигаме кой знае колко главите, защото това е просто само един мач“, започна юношата на Славия.

„Мисля, че в отбора има доста добри футболисти и можем да играем със спокойствие и с лекота. Може би имаше леко напрежение в другите мачове, не знам на какво се дължеше. Днес мисля, че се усети. И съм сигурен, че в оставащите два мача ще покажем колко добри футболисти сме“, коментира 20-годишното крило, визирайки срещите с Исландия на 13-и ноември и с Естония на 16-и.

След това той благодари на временния селекционер Атанас Рибарски за добрите думи, които персонално отправи към него, не само заради гола, а и за цялостното си представяне. „Благодаря на старши треньора, че ми гласува това доверие да ме пусне в последния мач. Мисля, че го оправдах и се надявам занапред да давам максималното от себе си и да помагам както за фланелката, така и за цялата държава, защото това ни е нужно“.