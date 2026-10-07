Кристиян Балов: Не трябва да вдигаме главите

Сигурен, че в оставащите два мача ще покажем колко добри футболисти сме, сподели един от голмайсторите на България срещу Люксембург.
Младото крило Кристиян Балов вкара първото попадение за България във вратата на Люксембург, като за него това е гол номер 2 за страната след този във вратата на Соломоновите острови през март на турнира “FIFA Series 2026” в Индонезия.
Българският национален отбор най-после записа днес победа – 2:0 при визитата си на Люксембург, като Балов откри резултата в 19-ата минута.
„Благодаря за поздравленията. Мисля, че днес през първото полувреме играхме по доста добър начин. Надигравахме съперника, направихме доста добри ситуации, защото работихме доста бързо с топката, подавахме си я. Не играхме с изритани топки, което се случи през втората част и тогава им дадохме леко предимство, за да създадат и те положения. Мисля, че има доста добро настроение. Но не трябва да вдигаме кой знае колко главите, защото това е просто само един мач“, започна юношата на Славия.
„Мисля, че в отбора има доста добри футболисти и можем да играем със спокойствие и с лекота. Може би имаше леко напрежение в другите мачове, не знам на какво се дължеше. Днес мисля, че се усети. И съм сигурен, че в оставащите два мача ще покажем колко добри футболисти сме“, коментира 20-годишното крило, визирайки срещите с Исландия на 13-и ноември и с Естония на 16-и.
След това той благодари на временния селекционер Атанас Рибарски за добрите думи, които персонално отправи към него, не само заради гола, а и за цялостното си представяне. „Благодаря на старши треньора, че ми гласува това доверие да ме пусне в последния мач. Мисля, че го оправдах и се надявам занапред да давам максималното от себе си и да помагам както за фланелката, така и за цялата държава, защото това ни е нужно“.
„Как стана моят гол? Направихме доста добра атака, всичко тръгна от десния фланг, направихме четири-пет паса с едно докосване, след това прехвърлихме на моя фланг, отразих топката с едно докосване, Еми Ценов ми я спря. Имах доста пространство, защото те се отвориха, влязох навътре и за мене после вече беше още по-лесно, защото в близкия ъгъл е по-трудно за вратаря“.