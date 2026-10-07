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Илия Груев: Това беше мач, който показа, че вървим в правилната посока

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Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
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Не трябва да се превъзбуждаме, отбеляза халфът, който сложи капитанската лента на България за срещата с Люксембург.

Илия Груев: Това беше мач, който показа, че вървим в правилната посока
Снимка: startphoto.bg
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Илия Груев изигра днес трети пълен мач от четири възможни за националния отбор в Лигата на нациите и имаше изключително сериозен принос за първата победа на тима – 2:0, която измъкна „лъвовете“ от последната позиция в група С/4. Отделно от това, Груев сложи и капитанската лента в днешната среща с домакините от Люксембург.

Мисля, че днес показахме много хубава игра, особено първото полувреме. Искахме топката, играхме напред, показвахме се между линиите. Мисля, че видяхте – имаше атрактивен футбол. И второто полувреме мисля, че е нормално, когато водиш с 2:0, да се прибереш повече. Имахме и малко късмет, макар те да не създадоха кой знае колко много шансове. Но каквото имаха, Дани Наумов (б.р – вратарят на България), много добре ги спаси“, започна Груев. „Също така искам да кажа, че треньорът Рибарски, който за тези дни тук, ни помогна много с ясни указания“.

Груев даде началото на атаката за второто попадение, след като изпълни бърз фаул, а Георги Русев центрира на Атанас Илиев. Но цялата комбинация мина с едно докосване без съперниците да успеят да докоснат топката. И халфът на Лийдс обясни как се е случило.

Мисля, че имаме футболисти, притежаващи класа да го направят това. Но в последните мачове и в последните месеци не го показахме на терена. Днес се видя, но пътят трябва да е това – да се виждат тези неща във всеки мач, а не само тук-таме – един-два пъти на годината“.

В отсъствието на централния бранител на Левски Кристиан Димитров, Груев сложи капитанската лента. Той изигра пълни 90 минути и това беше трети мач от четирите в група С/4 на Лигата на нациите. Футболист номер 1 на България за 2025-а година разказа какви са емоциите в него.

Голяма чест е за мене да съм капитан на националния отбор, горд съм с това нещо и най-важното е, че днеска бихме. Това е най-важното, че помогнах на отбора да бием. Щастлив съм, че бях на терена и помогнах на тима. Видяхте и една хубава игра, особено през първото полувреме“.

„Добре се чувствам, да вече в третия мач не играх целия, но това беше важно. Защото така успях днес да играя целия мач, да помогна. И ние това си говорихме с треньора, имаме много хубава комуникация с треньора, дава ми много свобода. И това мисля, че е много важно нещо, това помага на отбора и съм добре – няма ми нищо“.

След това той каза, че днес е усетил умора, което е нормално. „Бяха бая турболентни дни и с резултатите, и с това, което стана отстрани. И за нас не беше много лесно. Затова се радвам, а и момчетата се радват, че въпреки всичко, което става отстрани – показахме, че можем. Много важни три точки за нас, в групата сега сме трети, което е важно за нас“.

Попитан какво да очакват българските фенове от ноемврийските мачове с Исландия и Естония, Груев каза: „Трябва да сме позитивни и да продължаваме да играем така, както играхме през първото полувреме. И мисля, че ако играем така, имаме шанс да спечелим. Но днес беше един мач, който показа, че вървим в правилната посока и че можем. Но пак не трябва да забравяме – беше само един мач, не трябва да се превъзбуждаме“.

След това той се върна на първия мач с Люксембург на 26-и септември, който България загуби с 1:2. „Не трябваше да го губим. Беше 50 на 50, а ние поведохме, но те ни вкараха два елементарни гола и просто ни липсваше късмета – това, малкото извънредно, което ти трябва на това ниво. Днес го имахме и това е много важно нещо, та когато нямаш позитивни резултати, да имаш малко късмет. И днес го имахме и дано тръгнат нещата в правилната посока“.

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