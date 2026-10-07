Атанас Илиев: Говорихме си, че всеки трябва да остави сърцето си на терена

Опитният нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев вкара втория гол за успеха с 2:0 над Люксембург и това се превърна в много ефектно попадение, след като изпрати истински снаряд под гредата на ветерана Антони Морис. Илиев имаше две добри ситуации в Исландия, които пропусна, но днес имаше решаващ принос за първия успех в група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите.

„Днес си говорихме, че всеки трябва да остави сърцето си на терена. С едно голямо себераздаване мисля, че заслужено победихме“, заяви Илиев и след това коментира и начина, по който отпразнува попадението си, като веднага се насочи към резервната скамейка."

„Реакцията ми беше и за мен неочаквана, дойде спонтанно. Но исках да отпразнуваме всички заедно този хубав гол. Затова тръгнах към резервната скамейка“, обясни той.

Илиев се надява, че победата над Люксембург ще даде необходимия импулс на националния отбор и ще постави началото на по-добър период.

„Надявам се след тази победа нещата да тръгнат във възходяща линия. Има да се подобряват доста неща. Надявам се да се коригират нещата и отборът да започне да побеждава“, добави нападателят.