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Лионел Меси излиза срещу Бенин за последния си мач с националната фланелка

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Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
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Двубоят започва в 02:00 часа тази нощ.

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Снимка: БТА
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Лионел Меси се подготвя да сложи край на кариерата си с националния отбор. 39-годишният Лео ще излезе за последен път с екипа на Аржентина в един доста екзотичен мач – срещу Бенин.

Цялата страна ще носи Меси на ръце в този ден, а съотборниците му в националния отбор вече обещаха да му организират нещо специално.

Лионел Меси вече веднъж се отказа от националния отбор. Това се случи през 2016 г. след загубения финал на Копа Америка. Но той все пак се завърна и написа история, като спечели световното първенство през 2022 г. и стигна до финала на Мондиал 2026. Сега обаче Меси се оттегля окончателно.

Последният мач на Лионел с фланелката на Аржентина ще се играе на 7 октомври. Началният сигнал в двубоя между бившите световни шампиони и Бенин ще прозвучи в 02:00 часа българско време.

През това лято Меси преживя огромна лична трагедия – почина баща му Хорхе. Загубата на финала на Мондиал 2026, смъртта на баща му и напредналата възраст – всичко това доведе до неговото решение. В края на лятото Меси публикува прощално писмо.

"Измина много време от онзи финал и след дълъг размисъл искам да обявя, че се оттеглям от националния отбор. Винаги съм се борил за нашите цветове, за да радвам феновете и да им давам повод да се гордеят с Аржентина чрез футбола. Не ми остава много време, много глави от кариерата ми приключват, но да затворя тази е особено болезнено. Обичах, обичам и ще обичам националния отбор на Аржентина. Дадох му всичко, което имах, няма какво повече да дам. Освен това има няколко млади момчета, които заслужават място в отбора", написа той в социалните мрежи.

Последният мач на Лионел за националния отбор ще се проведе в столицата на Аржентина – Буенос Айрес, на легендарния стадион „Монументал Антонио Веспучио Либерти“, който има капацитет от 85 000 зрители.|

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Бенин #Лионел Меси

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