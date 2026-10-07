Конфликтът в Йемен ескалира: Нови удари на хутите и срещу Саудитска Арабия

Ожесточена размяна на удари между редовната армия в Йемен и подкрепяните от Иран бунтовници хути. Тя идва два дни след като подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили обявиха операция „Зората на Йемен" за отвоюване на контролираните от хутите територии в северозападната част на страната, по крайбрежието на Червено море и столицата Сана. Хутите отвърнаха с нови атаки с ракети и дронове през границата със Саудитска Арабия. Сред целите им са летища, петролни съоръжения и военни обекти.

Размяна на огън по бреговете на протока „Баб ел Мандеб“. Правителствените сили в Йемен обявиха, че отново владеят ключовия за корабоплаването в Червено море проток, който хутите завзеха със светкавична офанзива през септември. Хутите са изтласкани и от летището в Зубаб и град Мока. Военноморските сили са провели операция и в района на пристанищния град Ходейда. Унищожени са складове с оръжие, и корабни депа за взривни вещества и морски мини.

Турки ал-Малики, говорител на ръководената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен: „Предотвратихме план за предстоящи атаки срещу морските маршрути в южната част на Червено море.“

Хутите отрекоха да са загубили територии и обявиха нови удари срещу съседна Саудитска Арабия, която оказва ключова подкрепа на правителствените войски с изтребители и логистика.

Снимки: БТА

Яхия Сария, военен говорител на хутите: „Проведохме три мащабни военни операции с балистични и крилати ракети, и дронове - срещу международното летище „Крал Халид" в Рияд, рафинерията на „Сауди Арамко" в Рабиг, летището в Абха, военновъздушната база „Хамис Мушаид" и други критични обекти в Наджран и Джизан.“

Саудитският министър на енергетиката обяви, че преносът на петрол по нефтопровода "Изток-Запад" до износния център на кралството в Янбу не е засегнат от атаките и тази сутрин е достигнал 5.8 милиoна барела дневно. Турция и Пакистан обявиха, че изпращат военни сили в Саудитска Арабия в съответствие с договореностите на тристранния отбранителен пакт от Мека.