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НЗОК се самосезира и назначава проверка на дейността на РЗОК - Пловдив

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Резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени

здравната каса
Снимка: Архив/БГНЕС
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Във връзка с публично оповестените данни за нарушения в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Националната здравноосигурителна каса назначава проверка на дейността на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив.

Предвид сериозността на изнесената информация и необходимостта от пълна яснота относно упражнявания от Здравната каса контрол, управителят на НЗОК разпорежда проверка на дейността на РЗОК – Пловдив.

Резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени.

#болница "Свети Георги" #НЗОК #проверка

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