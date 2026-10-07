НЗОК се самосезира и назначава проверка на дейността на РЗОК - Пловдив

Във връзка с публично оповестените данни за нарушения в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Националната здравноосигурителна каса назначава проверка на дейността на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив.

Предвид сериозността на изнесената информация и необходимостта от пълна яснота относно упражнявания от Здравната каса контрол, управителят на НЗОК разпорежда проверка на дейността на РЗОК – Пловдив.

Резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени.