Над 1 милион литра бутилирана питейна вода са предоставени или предвидени за предоставяне от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ през 2026 г. в рамките на няколко операции за подпомагане на засегнати населени места. Сред тях са Козлодуй, Севлиево, Горна Студена и Струмяни, съобщиха от агенцията.

Най-мащабната от тези операции е в община Козлодуй, за която бяха предоставени 864 000 литра питейна вода заради продължаващите проблеми с водоснабдяването. Това е най-големият обем, предвиден за една подобна операция в историята на Държавния резерв. Доставките започнаха с участието на териториалните дирекции в Плевен и Пловдив и продължават поетапно.

През годината бяха предоставени и 120 960 литра питейна вода за района на Севлиево, близо 40 000 литра за село Горна Студена в община Свищов и 18 000 литра за община Струмяни.

На 17 ноември се отбелязват и 76 години от създаването на Държавния резерв. Изминалите години променят организацията, технологиите и характерът на съхраняваните запаси, но основната задача остава същата – създаването и поддържането на резерви за потребностите на държавата при извънредни обстоятелства.

Днес дейността на Агенцията обхваща съхранението, обновяването и контрола на различни видове стратегически запаси, както и тяхното предоставяне в случаите, предвидени в законодателството.