Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа

Започва редовно заседание Министерския съвет. В дневния ред на министрите са включени 31 точки.

Очаква се да се освободи председателят на Държавната агенция за бежанците и да бъде назначен нов. Министрите ще определят и председател на Комисията за защита на потребителите.

Правителството ще одобри и промени в Закона за специалните разузнавателни средства.

"Вчера председателят на ЕК обяви инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещата среща на върха, с която реално ще започне изпълнението на тази инициатива. Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното - България нито е в периферията, нито е в изолация - напротив - България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, държава, чийто инициативи се подкрепят", заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието.

Той подчерта, че България е сред малкото страни, които са изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия.

"Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкия изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор. Всъщност ние сами най-сетне си даваме шанса да превърнем нашата география в стратегическо предимство. Неслучайно на срещата миналия вторник с представители на строителния бранш ние не само представихме нашите приоритети за стратегическа национална инфраструктура, но и ясно подчертах, че работим изключително активно с Европейската комисия да дадем друг статут на тези наши проекти. Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност: транспортна, енергийна и дигитална. И аз искрено вярвам, че реализацията на тези проекти е важно условие за ускоряване на икономическия растеж, за справяне с демографските проблеми и за цялостна модернизация на страната ни. Затова искам да благодаря на министъра на външните работи и министъра на транспорта и съобщенията за тяхната усилена работа през последните месеци, за да може нашата инициатива да се превърне в европейско решение."



