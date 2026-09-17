БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Започва редовно заседание Министерския съвет. В дневния ред на министрите са включени 31 точки.

Очаква се да се освободи председателят на Държавната агенция за бежанците и да бъде назначен нов. Министрите ще определят и председател на Комисията за защита на потребителите.

Правителството ще одобри и промени в Закона за специалните разузнавателни средства.

"Вчера председателят на ЕК обяви инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещата среща на върха, с която реално ще започне изпълнението на тази инициатива. Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното - България нито е в периферията, нито е в изолация - напротив - България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, държава, чийто инициативи се подкрепят", заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието.

Той подчерта, че България е сред малкото страни, които са изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия.

"Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкия изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор. Всъщност ние сами най-сетне си даваме шанса да превърнем нашата география в стратегическо предимство. Неслучайно на срещата миналия вторник с представители на строителния бранш ние не само представихме нашите приоритети за стратегическа национална инфраструктура, но и ясно подчертах, че работим изключително активно с Европейската комисия да дадем друг статут на тези наши проекти. Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност: транспортна, енергийна и дигитална. И аз искрено вярвам, че реализацията на тези проекти е важно условие за ускоряване на икономическия растеж, за справяне с демографските проблеми и за цялостна модернизация на страната ни. Затова искам да благодаря на министъра на външните работи и министъра на транспорта и съобщенията за тяхната усилена работа през последните месеци, за да може нашата инициатива да се превърне в европейско решение."


#Министерски съвет #заседание #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
2
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
3
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
4
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
5
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната детска болница
6
Започнало е отчуждаването на 21 имота за достъп до Националната...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
3
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
4
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
6
НЗОК поема още една дейност при зъболекар

Още от: Политика

"Прогресивна България" с остра критика към настоящото управление на София
"Прогресивна България" с остра критика към настоящото управление на София
"Възраждане" внася предложение за частично отпадане на ДДС върху горивата "Възраждане" внася предложение за частично отпадане на ДДС върху горивата
Чете се за: 02:15 мин.
Стоян Тричков за речта на Фон дер Лайен: България е оценена по достойнство от ЕК Стоян Тричков за речта на Фон дер Лайен: България е оценена по достойнство от ЕК
Чете се за: 03:50 мин.
Симеон Дянков: Възможно е дефицитът за 2027 г. да е под 3% Симеон Дянков: Възможно е дефицитът за 2027 г. да е под 3%
Чете се за: 08:10 мин.
НА ЖИВО: Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата НА ЖИВО: Парламентът решава за равенството между мъжете и жените в ръководствата
Чете се за: 00:37 мин.
Кабинетът решава за нови ръководители на две комисии и агенции Кабинетът решава за нови ръководители на две комисии и агенции
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия разговор за...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС Еврокомисарят Марта Кос пред БНТ: Очакваме Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да върви напред към ЕС
Чете се за: 08:37 мин.
По света
Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност Патриарх Даниил за Деня на София: Нашият град носи името на Божията премъдрост, това е велика чест и отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
Чете се за: 09:57 мин.
У нас
Симеон Дянков: Възможно е дефицитът за 2027 г. да е под 3%
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
До -128 см падна нивото на река Дунав при Русе
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ