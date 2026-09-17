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Високи цени на горивата: Франция удължава изплащането на субсидии

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Франция удължава срока на целевите субсидии за горивата. Мярката ще е в сила до края на годината и засяга най-уязвимите сектори.

Най-голяма помощ ще получават рибарите. При тях субсидията скача от 25 на 35 евроцента за литър. За строителни компании помощта е 20 цента, а за земеделците - 15 цента.

Заради покачването на цените на горивата, от френското правителство обявиха, че не изключват и въвеждането на други мерки.

Очаква се изплащането на помощите за горива за социално слабите семейства също да бъде удължена. Тя е еднократна - в рамките на 100 евро.

#цени #горива #мерки #Франция

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