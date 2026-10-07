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Фон дер Лайен: Русия провежда целенасочена стратегия на терор

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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урсула фон дер лайен поздрави румен радев
Снимка: БТА/Архив
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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди последната серия от руски атаки срещу Украйна, като обвини Москва, че „следва целенасочена стратегия на терор“.

Фон дер Лайен направи изявлението, след като Европейската комисия обяви отпускането на 1,24 млрд. евро за Украйна за закупуване на дронове и ракети, съобщи „Гардиън“.

„Русия следва целенасочена стратегия на терор, опитвайки се да направи ежедневието на украинците, които искат да живеят в мир, невъзможно“, заяви тя.

„За да защитим хората и инфраструктурата, Европа увеличава подкрепата си. Другите също трябва да засилят своята подкрепа“, добави председателят на ЕК.

#Урсула фон дер Лайен #Русия

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