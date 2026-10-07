Фон дер Лайен: Русия провежда целенасочена стратегия на терор

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди последната серия от руски атаки срещу Украйна, като обвини Москва, че „следва целенасочена стратегия на терор“.

Фон дер Лайен направи изявлението, след като Европейската комисия обяви отпускането на 1,24 млрд. евро за Украйна за закупуване на дронове и ракети, съобщи „Гардиън“.