Най-ниско производство на вино за този век очакват във Франция

Очаква се производството на вино във Франция тази година да падне до най-ниското си ниво през този век поради екстремните горещини и суша, въпреки подобрената прогноза, публикувана от министерството на земеделието, съобщава Ройтерс.

Френското селско стопанство беше силно засегнато от рекордните горещи вълни и липсата на дъжд това лято.

С оглед на това миналия месец правителството обяви пакет за спешна помощ за фермерите на стойност над 1 милиард евро.

Прогнозира се, ще бъдат произведени 34,9 млн. хектолитра вино тази година, в сравнение с прогнозата от 33,9 млн. миналия месец, поради по-добрите от очакваните добиви в Лангедок-Русийон, най-големият фрески регион производител.

Ревизираната оценка е с 2% по-ниска от миналогодишното слабо производство и с 14% под средното за периода 2021 - 2025 г.

"Този ​​спад произтича както от намаляване на площта на лозята, така и от по-ниски добиви, причинени от суша и интензивни летни горещини. Въпреки това, остават значителни различия между лозарските региони: някои търпят значителни загуби, докато други отчитат добиви по-високи от тези от предходната година", се казва в доклад на министерството.

Производството в региона Лангедок-Русийон се подобри благодарение на дъждовете в края на лятото и сега се прогнозира с 2% над петгодишната средна стойност.

В Шампан беритбата приключи към началото на септември, което най-ранното приключване в историята, като производството намаля наполовина спрямо 2025 г. и под петгодишната средна стойност поради слани, градушки, суши и горещини.

Производството на вино в Бургундия-Божоле, Лоара, Шарант, Юра и Югоизточната част също намаля, съобщи министерството.

Производството в региона Бордо беше с 10% над катастрофалната реколта от миналата година, но остана с 11% под средното ниво, тъй като винопроизводителите изкорениха част от лозята си поради намаляващото потребление.

Производството на вино в Елзас беше малко по-слабо спрямо 2025 г., докато производството в Савоя беше задоволително, съобщи министерството.