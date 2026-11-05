Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги

До края на годината в парламента ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги, защото сме единствената държава, която няма подобно законодателство. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в студиото на "Денят започва".

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "И сме единствената държава, която няма законодателство, урегулиращо самите търговски вериги, като време на работа, като имат ли право да поставят и колко големи да бъдат тези магазини. Защото съгласете се, че когато на 500 метра един от друг в София, ти концентрираш два магазина, еднакви на една и съща верига, и около тях изникнат още два, какво се случва със задръстванията? Какво се случва с нивото на шума? Когато разговарях с представител на една от тези търговски вериги, той ми казва - "Вижте, ние сега, в България ще инвестираме 150 милиона евро". И аз казвам, чудесно, вие ще инвестирате 150 милиона, ще си построите нови магазини, обаче дали няма да избите тези магазини през надценката за българския гражданин?

- Как ви отговориха?

Ами каза, че не се е замислил на тази тема."