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Газът поскъпва с близо 33% от вчера

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Комисията е намалила първоначалното искане за 34% ръст

цената природния газ март повишава процент реши кевр
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Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 58,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 32,52% по-висока в сравнение с предходния месец.

На откритото заседание на 28.10 т.г. енергийният регулатор изрази несъгласие с първоначално предложената цена от 59,08 евро/MWh и изиска „Булгаргаз“ да намери резерви за нейното намаляване, като постигне възможно най-благоприятна цена за българските потребители. „Независимо от сегашните екстремни цени на международните енергийни пазари, достигащи нива от 100-105 евро/MWh, увеличение с 34% е неприемливо, защото би било шоково за топлофикациите и за икономиката на страната“, заяви на заседанието председателят на КЕВР Пламен Младеновски. По отношение на цените на тока и парното за бита от 1.01.2027 г. той беше категоричен, че към настоящия момент Комисията разполага с регулаторни механизми, за да не допусне увеличаването им.

След призива на КЕВР за намаляване на поисканото драстично увеличение „Булгаргаз“ е намерил резерви, като е използвал допълнителни количества синьо гориво от хранилището в ПГХ „Чирен“. Ако тази мярка не беше предприета, с оглед на актуалните, по-високи цени на борсата TTF, увеличението през м. ноември щеше да достигне до 39,37%, спрямо м. октомври. В случай че международните цени бяха останали на нивата от подаване на заявлението на 12.10 т.г., при новата структура на микса с повишаване на количествата от ПГХ Чирен, увеличението щеше да бъде сведено до около 28 на сто.

В ценовия микс са включени също пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Утвърдената цена за м. ноември включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. ноември ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

# природен газ #КЕВР #цени #новини в Метрото

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