Обработването на изборните книжа: Рекордно бързо приключи предаването на протоколите в София

Рекордно бързо – за около 3 часа и половина, премина предаването и обработването на изборните книжа в София. Малко бяха сгрешените протоколи, а организацията по-добра от на първия тур. Отново обаче имаше проблеми с транспорта. Избирателната активност в столицата е 35,4%, като най-активни са били в Студентски град 53%.

Отличната работа на секционните избирателни комисии се дължи както на по-малката бюлетина от балотажа, така и на опита от 1-ви тур.

Милка Георгиева, 41-ва секция: „По-лесни са изборите, днес беше балотаж, имахме само двама човека, много по-лесно се правиха протоколите, бързо направихме преброяването и сравняването.“

Радина Павлова, 38-а секция: „Много спокойно, ние сме инвалидна секция и при нас е малко по-тежко, защото има хора, които не могат да стигнат по техните места. Но като цяло всичко беше много спокойно. Машината слава богу не направи проблем.“

Проблемите с машините на тези избори бяха минимални и никъде не се наложи преминаване на хартия. Грешките също бяха незначителен брой. В 25-та районна избирателна комисия например този път е имало само две секции, при които се е наложило контролно преброяване.

Георги Ралев, председател на 25 РИК – София: „Отдаваме го на това, че машината когато издаде разписка, която е нечетима или бяла, машината не отчита тези гласове и гласоподавателят не отчита тези гласове.“

И на тези избори, както и на първия тур имаше проблеми с транспорта.

Павлина Иванова, председател на 22-ра секция: „Основен проблем от доста години е транспорта, придвижването от РИК и обратно към домовете, чака се много, няма бусчета.“ Васка Домусчиева, 22-ра секция: „Наложи се да вървя сама жена по нощите миналата неделя 50 минути и бях много уплашена, имаше само кучета по улиците, те като ни поемат да им работим, трябва да ни подсигурят и да ни върнат където живеем.“ Даниел Тунчев, председател на 23 РИК – София: „Общинските администрации са задължени да извозват секционните избирателни комисии, заедно с изборните книжа, придружени от полиция до залата и ние в тази връзка нямаме компетентност да се произнасяме, чисто организационен е въпросът.“

Иначе София остава рекордьор в избирателната активност. В 23-ти избирателен район тя е най-високата в България – 43,57 процента.