Близо 900 протокола са обработени в София, изборните книжа се приемат без сериозни проблеми

Обработката на изборните протоколи в София върви изключително бързо и спокойно. Близо 900 протокола от 23-та и 25-та районни избирателни комисии вече са приети и обработени в „Арена София“. Очакванията са процесът да приключи до полунощ.

Грешките в протоколите са малко и почти незначителни, а представителите на секционните избирателни комисии са доволни от организацията по приемането на документите.

Значително по-висока е избирателната активност в 23-та РИК, където тя е достигнала 44% при около 29% средно за страната.

Затруднения за някои от секционните комисии е имало не при предаването на протоколите, а при транспортирането им до „Арена София“. Някои представители на секционни комисии разказаха пред БНТ, че са чакали по 40 минути, за да бъдат извозени до залата. Повече са чакали за транспортирането, отколкото за приемането на документите им.

Според информацията от председателите на 23-та и 25-та РИК обработката на изборните книжа се очаква да приключи до 00:00 ч.