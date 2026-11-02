Рекордно бързо премина предаването на изборни книжа в София

Рекордно бързо, за около 3 часа и половина, премина предаването на изборните книжа в София. Имаше ли проблеми?

Имаше малко грешки, обявиха председателите на РИК. Хората се оплакваха от липса на транспорт, който да ги доведе до залата, но иначе всичко мина много бързо и безпроблемно.