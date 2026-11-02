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Рекордно бързо премина предаването на изборни книжа в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БТА
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Рекордно бързо, за около 3 часа и половина, премина предаването на изборните книжа в София. Имаше ли проблеми?

Имаше малко грешки, обявиха председателите на РИК. Хората се оплакваха от липса на транспорт, който да ги доведе до залата, но иначе всичко мина много бързо и безпроблемно.

Председател на 22 секция: „Основен проблем от доста години е транспортът – придвижването към РИК и обратното придвижване на членовете към вкъщи. Чака се много..."

Васка Домусчиева, секция 22: "Трябваше да вървя сама посред нощ – на 45-50 години съм, да, сама. Нямаше как да се прибера и бях много уплашена. Имаше и кучета по улиците."

Милка Георгиева, 41 секция: "По-лесни са изборите. Днес беше балотаж, имахме само двама човека. Много по-лесно се правиха протоколите."

Георги Ралев, председател на 25 РИК: "Пет жалби са депозирани днес от общо 20, които са в регистъра на 23-та районна избирателна комисия. Основно са за неотпечатване на разписка след вот. Дали сме указания на секционната избирателна комисия. Другите са, че е спряло електрозахранването в едно училище, отстранен е проблема.“

#предаване на книжа #България избира президент #София #цик

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