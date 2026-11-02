"Няма радиация, запазете спокойствие": Кибератаки засегнаха системите за предупреждение на Русия и Украйна

Кибератаки засегнаха системите за предупреждение на Русия и Украйна. Инцидентите идват след края на примирието в източната част на Херсонска област. Шестдневното примирие беше най-продължителното спиране на огъня от началото на войната.

Опасност от радиация. Химическа заплаха. Улични боеве. Ядрена заплаха в цяла Украйна - това са само част от съобщенията получени от потребителите на мобилното приложение за известяване на украинската система за гражданска защита късно снощи.

Военновъздушни сили на Украйна: "Внимание. Вероятно приложението "Въздушна тревога" е било подложено на вражеско въздействие. Няма никаква радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете съобщенията ни в нашия канал! Няма никаква радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете съобщенията ни в нашия канал!"

Украинският Център за стратегически комуникации обвини за атаката Москва. По-късно Русия също съобщи за масивна кибератака, засегнала мобилното приложение за предупреждение от дронове. Потребителите там са получили съобщения, че украински дронове с ядрени бойни глави са изстреляни срещу цяла Русия.

Министерство на извънредните ситуации на Руската федерация: "Проникването в мобилното приложение не е оказало и не може да окаже влияние върху работата на системата за оповестяване на населението. Специалистите от Министерството на извънредните ситуации на Русия предприемат всички необходими мерки за възстановяване на нормалната работа на мобилното приложение. Ситуацията е под контрол."

Инцидентите дойдоха в момента, в който изтече примирието в окупирания от руските сили град Олешки и източната част на Херсонска област, което позволи евакуацията на почти 800 души от града и още 167 души от областта, както и доставката на хуманитарна помощ за оставащите там няколкостотин души. Нито Москва, нито Киев дадоха индикации, че прекратяването на огъня може да бъде удължено след края му в 22 часа и 59 минути снощи.