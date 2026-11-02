БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:42 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

"Няма радиация, запазете спокойствие": Кибератаки засегнаха системите за предупреждение на Русия и Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази
радиация запазете спокойствие кибератаки засегнаха системите предупреждение русия украйна
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Кибератаки засегнаха системите за предупреждение на Русия и Украйна. Инцидентите идват след края на примирието в източната част на Херсонска област. Шестдневното примирие беше най-продължителното спиране на огъня от началото на войната.

Опасност от радиация. Химическа заплаха. Улични боеве. Ядрена заплаха в цяла Украйна - това са само част от съобщенията получени от потребителите на мобилното приложение за известяване на украинската система за гражданска защита късно снощи.

Военновъздушни сили на Украйна: "Внимание. Вероятно приложението "Въздушна тревога" е било подложено на вражеско въздействие. Няма никаква радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете съобщенията ни в нашия канал! Няма никаква радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете съобщенията ни в нашия канал!"

Украинският Център за стратегически комуникации обвини за атаката Москва. По-късно Русия също съобщи за масивна кибератака, засегнала мобилното приложение за предупреждение от дронове. Потребителите там са получили съобщения, че украински дронове с ядрени бойни глави са изстреляни срещу цяла Русия.

Министерство на извънредните ситуации на Руската федерация: "Проникването в мобилното приложение не е оказало и не може да окаже влияние върху работата на системата за оповестяване на населението. Специалистите от Министерството на извънредните ситуации на Русия предприемат всички необходими мерки за възстановяване на нормалната работа на мобилното приложение. Ситуацията е под контрол."

Инцидентите дойдоха в момента, в който изтече примирието в окупирания от руските сили град Олешки и източната част на Херсонска област, което позволи евакуацията на почти 800 души от града и още 167 души от областта, както и доставката на хуманитарна помощ за оставащите там няколкостотин души. Нито Москва, нито Киев дадоха индикации, че прекратяването на огъня може да бъде удължено след края му в 22 часа и 59 минути снощи.

#войната в Украйна #Русия #кибератаки #радиация #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
2
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
5
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент
6
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Русия

САЩ подкрепят възстановяването на износа на руски природен газ за Европа по газопроводите през Украйна
САЩ подкрепят възстановяването на износа на руски природен газ за Европа по газопроводите през Украйна
Москва е отказала продължаване на примирието в Олешки Москва е отказала продължаване на примирието в Олешки
Чете се за: 01:45 мин.
САЩ са предупредили Русия за възможния терористичен акт в Москва САЩ са предупредили Русия за възможния терористичен акт в Москва
Чете се за: 01:32 мин.
Задържаха непълнолетен за "терористична заплаха" в парка "Царицино" край Москва Задържаха непълнолетен за "терористична заплаха" в парка "Царицино" край Москва
Чете се за: 00:35 мин.
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с множество жертви в Москва Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с множество жертви в Москва
Чете се за: 00:35 мин.
Войните в Украйна и Иран разделиха Г-20: Напрежение на срещата в Атланта Войните в Украйна и Иран разделиха Г-20: Напрежение на срещата в Атланта
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Липса на адвокат спря дело срещу прокурорския син Васил Михайлов на втора инстанция Липса на адвокат спря дело срещу прокурорския син Васил Михайлов на втора инстанция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сметната палата внесе в НС одитните доклади за социалните плащания, публичните финанси и АПИ – какви нарушения са открити? Сметната палата внесе в НС одитните доклади за социалните плащания, публичните финанси и АПИ – какви нарушения са открити?
Чете се за: 04:20 мин.
Политика
"Няма радиация, запазете спокойствие": Кибератаки...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Световните медии коментират изборната победа на Илияна Йотова и...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес – въвеждат се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ