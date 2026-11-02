Хакерска атака: Приложение предупреди за радиационна заплаха в Киев

Предполагаема хакерска атака е засегнала приложението за предупреждение за въздушна тревога в Украйна късно снощи. Серия от последователни съобщения, изпратени до хората, са предупредили за радиационна и химическа заплаха в Киев, както и за ядрена тревога в цяла Украйна.

Съобщенията на украински и руски език са започнали минути преди да изтече 6-дневното примирие в Херсонска област и окупирания от руските сили град Олешки. Локалното спиране на огъня, договорено с помощта на американската първа дама Мелания Тръмп и Папа Лъв XIV, беше най-дългото от началото на руската инвазия в Украйна. То позволи евакуацията на няколко стотин души от града, както и доставката на хуманитарна помощ за оставащите там хора. По-късно Русия също съобщи за масивна кибератака, засегнала мобилното приложение на руското министерство на извънредните ситуации.