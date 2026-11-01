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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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урсула фон дер лайен поздрави илияна йотова изборната победа
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Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.

"Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен в социалните мрежи.

#президентски избори 2026 #Илияна Йотова #президент

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