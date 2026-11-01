Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа
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Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.
"Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен в социалните мрежи.
Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026