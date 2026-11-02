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Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР)

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БТА
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Въпреки загубата, Андрей Гюров благодари на избирателите за получената подкрепа. Поздрави Илияна Йотова за победата, но не скри, че е изненадан от резултатите. Гюров не отговори дали има амбиции за създаване на нов политически проект, но заяви, че трябва да се търси обединение.

Андрей Гюров благодари на избирателите за получената подкрепа. Поздрави Илияна Йотова за победата, но не скри, че е изненадан от резултатите:

"Не очаквахме такава разлика. За всички, които ни подкрепиха, смятам че това води до разочарование, най-доброто предстои и създадохме добра платформа, върху която може да се надгражда."

Гюров не отговори дали има амбиции за създаване на нов политически проект, но заяви, че трябва да се търси обединение.

Андрей Гюров: "Ние сме готови да покажем, че кампанията свършва, но отговорността не свършва. Трябва да търсим отговорност от държавата, тя трябва да работи за българските граждани, а не за себе си."

Георги Кандев също се обърна към хората:

"С тези избори борбата не свършва. Поздравявам победителите, но искам и да призова българския народ да бди дали всички обещания ще бъдат изпълнени."

От щаба на кандидат-президентската двойка оцениха получения резултат.

Александрина Пендачанска, съпредседател на Инициативния комитет: "Много хора не излязоха днес да гласуват, което е присъда за управлението на Радев. Ние сме мобилизирали голяма част от нашите избиратели и те са двойно повече от тези, които бяха през пролетта."

"Продължаваме Промяната" отчетоха и недостатъци.

Асен Василев, ПП: "Ние имахме около 400 хиляди гласа – удвояване на гласовете, които Гюров събра. Мисля, че това което не ни достигна в тази кампания е достатъчно голяма мобилизация."

Асен Василев не се появи заедно с Гюров и Кандев на брифинга пред медиите.

Андрей Гюров: "Беше тук в щаба, явно си е тръгнал."

А на въпрос помогнала ли е или попречила получената подкрепа от Бойко Борисов, кандидатите отговориха така:

Андрей Гюров: "Тепърва предстои да видим как различните гласове в кампанията са се отразили на крайния резултат."

От ДБ не коментираха резултатите от вота. А самите кандидати обявиха, че им е нужно време за анализ.

снимки: БТА

#Андрей Гюров и Георги Кандев #Георги Кандев #Андрей Гюров

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