Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме

Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме, заяви Андрей Гюров след резултатите от президетсктите избори.

Андрей Гюров, кандидат за президент: "Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме. Така са гласували българските граждани. Нищо не е било напразно и най-доброто предстои. Ние създадохме една платформа, върху която може да се надгражда. Предстоят много предизвикателства. В края на тази кампания ние трябва да търсим обединение, а не разделение. С оглед на това, което предстои пред нас, е много важно да търсим обединение около общите цели. Ние сме наясно, че кампанията свършва, но отговорността не свършва. Ние трябва да търсим отговорност от държавата, защото тя трябва да работи за българските граждани, а не за себе си."