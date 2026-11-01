Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме
С тези избори борбата не свършва, заяви Георги Кандев
Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме, заяви Андрей Гюров след резултатите от президетсктите избори.
- Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
Андрей Гюров, кандидат за президент: "Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме. Така са гласували българските граждани. Нищо не е било напразно и най-доброто предстои. Ние създадохме една платформа, върху която може да се надгражда. Предстоят много предизвикателства. В края на тази кампания ние трябва да търсим обединение, а не разделение. С оглед на това, което предстои пред нас, е много важно да търсим обединение около общите цели. Ние сме наясно, че кампанията свършва, но отговорността не свършва. Ние трябва да търсим отговорност от държавата, защото тя трябва да работи за българските граждани, а не за себе си."
- Паралелно преброяване на 100%, "Алфа Рисърч": Илияна Йотова ще бъде първата жена президент на България (57,4%), Гюров е втори с 39,6%
Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент: "Благодаря на стотиците хиляди граждани, които участваха в днешния избор, и на всички, които ни подкрепиха. През този месец, докато обикаляхме България, срещнахме хиляди хора, видяхме техните надежди, желания и трудностите, в които живеят. Искам да им кажа – с тези избори борбата не свършва. Поздравявам победителите и призовавам българския народ да бди дали всички обещания ще бъдат изпълнени. Бог да бди над България и Бог да пази България!"
Вижте повече във видеото