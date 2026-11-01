Паралелно преброяване на 100%, "Алфа Рисърч": Илияна Йотова ще бъде първата жена президент на България (57,4%), Гюров е втори с 39,6%
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 57,4% подкрепа на втория тур на президентските избори. Това сочат резултатите от паралелното преброяване на 100% на агенция "Алфа Рисърч" към 20.00 ч.
На втора позиция с 39,6% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
3% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 29,1% към 20.00 ч. По данни на "Алфа Рисърч" са гласували 1 920 000 избиратели.