Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа

Победа за Илияна Йотова. Това показват данните от паралелното преброяване на 100% на агенция "Мяра" след втория тур на президентските избори.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 58,2% подкрепа на балотажа днес.

На втора позиция с 38,6% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

3,2% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 27,2% към 20.00 ч.