Вземете си чадър: Жълт и оранжев код за интензивни валежи

Времето ще се задържи облачно и на много места ще вали. Предупреждение с жълт и оранжев код за интензивни и значителни по количество валежи, е обявено в Източна България. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен североизточен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, София 8°, по Черноморието малко по-високи от 13° до 15°, а максималните между 9° и 14°, в София - около 9°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 16°-18°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По централното и северното крайбрежие ще има значителни количества. Ще духа умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 5 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг. Ще духа умен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

Във вторник валежите отново ще се активизират, на много места в страната ще са значителни по количество. Ще духа умерен, в източните райони до силен вятър от север-североизток. Температурите ще са почти без денонощен ход, от 7°-8° в Западна България до 15°-16° в югоизточните райони.

В сряда в Източна България валежите ще продължат, ще са временно интензивни и значителни по количество, а в Западна постепенно ще спрат. Северният вятър по Черноморието ще се усили още, ще е силен и бурен. Температурите ще се понижат слабо.

В четвъртък и в източните райони валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Предимно облачно ще се задържи над Западна България, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 7° и 12°.

В петък ще преобладава слънчево време. Вятърът в много райони временно ще стихва и преди обяд в низините и котловините видимостта ще е намалена, а минималните температури ще се понижат.