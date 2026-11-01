Илияна Йотова към Румен Радев: Без вас нямаше да се справим

В първото си обръщение след края на изборния ден кандидатът за президент и действащ държавен глава Илияна Йотова благодари на избирателите за доверието и на "Прогресивна България" за подкрепата.

"Уважаеми господин Радев, без вас нямаше да се справим. В последните дни пълна мобилизация. В нито един момент не се разколебахте в подкрепата си към мен."

Тя благодари на големите български личности, участвали в Инициативния ѝ комитет, както и на партиите, подкрепили кандидатурата ѝ.

"От първия момент водихме положителна кампания, не си позволихме да използваме нито една нападка към нашите опоненти, не си позволихме езика на омразата и на разделението за секунда да бъде част от нашата кампания, за съжаление не получихме същото".

По отношение на нападките на опонента си Андрей Гюров, Йотова каза:

"Хората с вота си ясно казаха - "не така", на избори в България това е недопустимо и повярваха, че с диалог могат да се взимат добри решения, а не когато основното ти послание е да съботираш всички останали".

Тя сподели пред журналисти, че е получила обаждане от опонента си Андрей Гюров, който я е поздравил за успеха.

"Преди малко ми се обади г-н Гюров, за да ме поздрави за победата и да ми каже, че аз ще бъда достоен президент, който ще намери диалог с всички и той е убеден в това."

Йотова обясни, че ще бъде направен анализ за гласувалите с "не подкрепям никого".

"Ще направим много сериозен анализ и ще отговорим на техните притеснения и на техните надежди".

На въпрос дали ще бъде равно отдалечена от всички парламентарни сили, Йотова отговори:

"Що се отнася до моето поведение, аз смятам че с 30-годишна почти биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя."

Кирил Вълчев също благодари на всички гласували за тяхната кандидатпрезидентска двойка.

"Два пъти повече избиратели подкрепиха на втори тур България да има за първи път избран президент жена. Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа и за демокрацията в нашата страна."

Той обясни, че особено внимание ще бъде обърнато на младите хора.

"Ще ги поканим в президентството, за да чуем идеите им за бъдещето на България."

Премиерът Румен Радев: "Искам да благодаря на всички българи, които въпреки лошото време, излязоха и гласуваха, осъзнавайки своята отговорност пред бъдещето. Искам да поздравя госпожа Йотова и г-н Вълчев за това, че на фона на тази истерия срещу тях, те водеха позитивна кампания. Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Избраха нормарлността, избраха устойчивата и ясна перспектива. Посоката е ясна - няма връщане назад към сглобките и към сенките на миналото от прехода."

Министър-председателят отбеляза, че познава Илияна Йотова от 10 години.