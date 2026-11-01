По-висока избирателна активност в Турция на балотажа, но без съществена промяна в резултатите

По-висока избирателна активност в сравнение с първия тур, но без очаквано съществено отражение върху крайния резултат. Така премина балотажът в Турция. В Истанбул и Бурса са гласували около 5500 души при по-малко от 4000 на първия тур.

От Турция предава специалният пратеник на БНТ Тоня Димитрова.

Апатията е била водещото усещане през изборния ден.

Данните от изселническите организации показват, че в Истанбул мнозинството от гласувалите са подкрепили кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Кандев. Същата двойка печели и в Бурса.

В секцията в истанбулския квартал "Авджелар", където живеят най-много изселници, Гюров и Кандев са получили 72 гласа срещу 67 за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

За първи път изселническите организации не са водили активна кампания за мобилизиране на избирателите. По разкази на местни жители на предишните парламентарни избори през април те са получавали съобщения през целия ден с призиви да отидат до урните. Този път подобна активност не е имало.

Има разногласията между изселническите организации, които не са застанали зад една и съща кандидат-президентска двойка, има съревнование за влияние и за това коя ще успее да мобилизира повече избиратели.

„Най-накрая дойде и демокрацията у нас“, споделил един от избирателите пред Тоня Димитрова извън ефир. Думите му са сред най-запомнящите се моменти от изборния ден в Турция.