По-висока избирателна активност в Турция на балотажа, но без съществена промяна в резултатите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова към Румен Радев: Без вас нямаше да се справим
Чете се за: 03:37 мин.
Премиерът Румен Радев: Илияна Йотова ще бъде достоен...
Чете се за: 00:27 мин.
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа Рисърч":...
Чете се за: 00:32 мин.
ЦИК обяви край на изборния ден в страната
Чете се за: 00:10 мин.
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна...
Чете се за: 00:30 мин.
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Паралелно преброяване на 100% "Мяра" към 20.00 ч.: Йотова печели вота с 58,2% подкрепа, Гюров е втори с 38,6% * * * "Алфа Рисърч" на 100% към 20.00 ч.: Йотова е първата жена президент с 57,4%, за Гюров са гласували 39,6%
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

По-висока избирателна активност в Турция на балотажа, но без съществена промяна в резултатите

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

По-висока избирателна активност в сравнение с първия тур, но без очаквано съществено отражение върху крайния резултат. Така премина балотажът в Турция. В Истанбул и Бурса са гласували около 5500 души при по-малко от 4000 на първия тур.

От Турция предава специалният пратеник на БНТ Тоня Димитрова.

Апатията е била водещото усещане през изборния ден.

Данните от изселническите организации показват, че в Истанбул мнозинството от гласувалите са подкрепили кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Кандев. Същата двойка печели и в Бурса.

В секцията в истанбулския квартал "Авджелар", където живеят най-много изселници, Гюров и Кандев са получили 72 гласа срещу 67 за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

За първи път изселническите организации не са водили активна кампания за мобилизиране на избирателите. По разкази на местни жители на предишните парламентарни избори през април те са получавали съобщения през целия ден с призиви да отидат до урните. Този път подобна активност не е имало.

Има разногласията между изселническите организации, които не са застанали зад една и съща кандидат-президентска двойка, има съревнование за влияние и за това коя ще успее да мобилизира повече избиратели.

„Най-накрая дойде и демокрацията у нас“, споделил един от избирателите пред Тоня Димитрова извън ефир. Думите му са сред най-запомнящите се моменти от изборния ден в Турция.

#България избира президент #президентски избори 2026 #Турция

Водещи новини

Илияна Йотова към Румен Радев: Без вас нямаше да се справим
Илияна Йотова към Румен Радев: Без вас нямаше да се справим
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа Рисърч": Илияна Йотова ще бъде първата жена президент на България (57,4%), Гюров е втори с 39,6% Паралелно преброяване на 100%, "Алфа Рисърч": Илияна Йотова ще бъде първата жена президент на България (57,4%), Гюров е втори с 39,6%
Чете се за: 00:32 мин.
Политика
ЦИК обяви край на изборния ден в страната
Чете се за: 00:10 мин.
Политика
НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - резултати и отговори
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Кулинарните капризи на властта: Какво яде президентът?
Чете се за: 06:32 мин.
Любопитно
Недоволството във Франция продължава: Синдикатите призовават за...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ