ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Централната избирателна комисия започна да публикува първи резултати от проведения втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември 2026 г.
При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) към 9:15 часа резултатите са:
- Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,57%
- Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,48%
- Не подкрепям никого – 2,95%.
Извън страната: при обработени 99,02% от протоколите – двойката Гюров – Кандев печели 56,23% от гласовете, а Илияна Йотова – Кирил Вълчев – 41,56 на сто. 2,21% са отбелязали, че не подкрепят никого.