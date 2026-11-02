ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%

Централната избирателна комисия започна да публикува първи резултати от проведения втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември 2026 г.

При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) към 9:15 часа резултатите са:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,57%

Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,48%

Не подкрепям никого – 2,95%.

Извън страната: при обработени 99,02% от протоколите – двойката Гюров – Кандев печели 56,23% от гласовете, а Илияна Йотова – Кирил Вълчев – 41,56 на сто. 2,21% са отбелязали, че не подкрепят никого.