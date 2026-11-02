Първата жена президент на България: Пътят на Илияна Йотова към "Дондуков" 2

Илияна Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на държавен глава.

Коя е Илияна Йотова – журналист, ПР, политик от БСП, евродепутат, вицепрезидент, президент?

„Добър вечер, дами и господа! С новините на днешния четвърти февруари. Започваме веднага с новина номер едно: КСНС се споразумя за предсрочни парламентарни избори.“

Пътят ѝ започва от БНТ. Когато в края на 90-те години Илияна Йотова съобщава за решенията на КСНС, едва ли е подозирала, че близо 30 години по-късно ще го ръководи като президент.

Илияна Йотова, президент на Република България: „КСНС обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България.“

Кариерата ѝ преди президентския пост преминава през пресцентъра на БСП. Става депутат, а по-късно и евродепутат.

Илияна Йотова: "Основните ми приоритети са свързани с продължаващата работа по отношение на въпросите на миграцията, убежищата, вътрешната сигурност в рамките на ЕС, борбата срещу организираната престъпност, корупцията, прането на пари, Шенген."

Преди 10 години се впуска в битката за "Дондуков" две като кандидат за вицепрезидент на Румен Радев. И я печелят срещу Цецка Цачева и Пламен Манушев.

Илияна Йотова, вицепрезидент на България: "Ние сме различна президентска администрация, различна ако щете президентска двойка. Има някои насложени през годините стериотипи, които очевидно сме разрушили."

На фокус в работата ѝ са европейската интеграция на Западните Балкани и българските общности зад граница.

Един от ключовите моменти в края на първия мандат Прокуратурата влезе в президентството, протест подкрепи държавния глава. Йотова също.

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Втора кандидатура и втора победа на президентски избори. Този път срещу Анастас Герджиков и Невяна Митева. Но мандатът не бе довършен от Радев. За първи път в историята - в началото на тази година президентът се оттегли, създаде партия, спечели изборите, стана премиер, а вицепрезидентът - президент.

Илияна Йотова към Радев на раздяла пред президентството: "Спазихме най-важния си обет, който си дадохме още 2016 г. - да работим само в интерес на българските граждани. Ти продължаваш напред и аз продължавам напред със същата сила, кураж и разум за нашата България!"

До третата битка за "Дондуков" две.

- БНТ: Кога ще обявите решението си дали ще се кандидатирате за президент?

Илияна Йотова: "Сега. Да, ще се кандидатирам."

Йотова получи подкрепата на "Прогресивна България", БСП и ВМРО. До нея застана генералният директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент, а Инициативен комитет издигна кандидатурата им.

Илияна Йотова: "Каква трябва да бъде президентската институция? Място за диалог и за съгласие по въпросите - много по-големи от отделни партийни решения."

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Илияна Йотова: "Повече оръжия и изсипани милиарди носят само повече жертви и изправят един срещу друг православни народи."

Йотова превърна кирилицата в устойчива линия на културна политика. Увери, че няма да допусне компромис в позицията към Република Северна Македония. Атакуваха я за помилванията и затова, че жена не може да бъде главнокомандващ.

Илияна Йотова: "Скъпи приятели, това цял живот е било принципът в моята работа: каквото и да ми е коствало - куража, силата, смелостта, обичта на близките да бъдат винаги около мен."

И се обяви "За България в сигурни ръце!"

