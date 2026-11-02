Надежда Йорданова, ДБ: Резултатът от изборите показа, че никаква сглобка не е имало и няма да бъде възраждана

Президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев спечели повече подкрепа на втория тур, след като успя да привлече гласове от различни политически формации. Това е един от изводите на Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на "Демократична България", която гостува в студиото на "Денят започва", след загубата на подкрепения от тях кандидат Андрей Гюров.

Според Йорданова резултатите показват, че за демократичната общност остава задачата да работи за по-добра мобилизация на избирателите и да води разговор с хората за бъдещето на страната.

„На последната права и двамата кандидати – и Андрей Гюров, и Илияна Йотова – повишиха своята подкрепа. В крайна сметка госпожа Йотова успя да мобилизира повече гласове в своя подкрепа. Спечели президентските избори на втори тур и ще бъде седмият президент на Република България. Господин Гюров я поздрави за победата и ѝ пожела успешен мандат, както прави един спортсмен, един демократичен човек“, коментира Йорданова.

По думите ѝ анализите на екзитполовете показват, че новите избиратели, отишли до урните на втория тур, са се разделили приблизително по равно между двамата кандидати. По-голямата част от гласувалите за други кандидати на първия тур обаче са се пренасочили към Илияна Йотова.

„Екзитполовете показват, че хората, които са излезли в неделя за първи път, 50 на 50 се разделят между двамата кандидати. Но по-голяма част от вота, който е бил на първи тур, се пренасочва към госпожа Йотова. Това означава, че всъщност тя получи подкрепата на „Възраждане“, на „Величие“, включително немалка част от подкрепата на Христанов. При нас явно има какво да се работи за мобилизация. Най-вече за разговора в трудните времена, в които живеем. Как да мобилизираме онази част от обществото, която вярва в собствените си сили, в това, че с таланта си можеш да градиш своето бъдеще. Това бяха нашите послания“, заяви тя.

Йорданова коментира и подкрепата, която Андрей Гюров е получил от избиратели на ГЕРБ. Според данни на "Мяра" 75% от гласувалите за ГЕРБ на парламентарните избори са подкрепили Гюров, а 21% – Йотова.

Тя подчерта, че кампанията на Гюров е била насочена към гражданите, а не към договаряне на партийна подкрепа.

„Нека да припомним, че кампанията на господин Гюров беше изцяло насочена към гражданите. Нямаше сделки в партийните централи, не се търсеше подкрепа на партийни лидери. Това беше ясно. Така че обръщението към българските граждани и избиратели даде този резултат. Трябва много ясно да кажа, че крайният резултат от изборите сочи, че никаква сглобка не е имало, намерение да се възражда - няма такава. Не са правени никакви усилия да се препятства изборът на Висш съдебен съвет, така че настоящият да продължи да действа“, посочи Йорданова.

Тя обвини кампанията на опонентите им, че е била изградена върху страхове и разделение в обществото. Според нея са били разпространявани и неверни внушения, включително по темата за изпращането на български войници в Украйна.

„Голяма част от кампанията беше изградена на страхове, разделяне и грешни, понякога даже лъжливи внушения."

Йорданова благодари на всички български граждани, участвали в изборите, независимо за кого са гласували. Според нея основното предизвикателство пред новоизбрания президент ще бъде да преодолее разделението в обществото.

„Аз съм благодарна на всички български граждани, които излязоха до урните и гласуваха за седмия български президент, както и на тези, които не подкрепиха всеки един български гражданин, включително и на тези, които подкрепиха президента Йотова. Защото в момента пред обществото има голямо предизвикателство. И всъщност това е голямото предизвикателство пред президента Йотова. Как тя ще успее при това разделено общество в резултат на кампания, която до голяма степен и тя води, да постигне единение. Как страховете да бъдат превърнати в потенциал и как да преодолеем нагласите, които се създадоха с лъжи“, коментира Йорданова.

Йорданова обвини премиерът Румен Радев, че се опитва да избегне отговорността за бюджетната политика и да подготви обществото за бюджет с голям дефицит и без реформи, като прехвърля вината върху бившия финансов министър Асен Василев. Според нея липсата на реформи и допускането на високи бюджетни дефицити ще бъдат сериозен проблем.

Вижте целия разговор във видеото.