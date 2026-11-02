След десетилетие чакане Александър Зверев оглави световната ранглиста

Световната ранглиста на АТР е създадена през август 1973 година, когато Илие Настасе става първият тенисист, достигнал до върха ѝ. Оттогава, в продължение на повече от 53 години, близо 49 000 играчи са се борили за точки, които да им осигурят място в класацията. Милиони хора по света играят тенис с надеждата да надделеят над съперника от другата страна на мрежата.

Въпреки това през последните повече от пет десетилетия само 29 мъже са достигали до върха на този спорт и са получавали правото да се нарекат най-добрите тенисисти в света. От Бьорн Борг, Джими Конърс и Джон Макенроу до Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович – легенди не само в тениса, но и в спорта като цяло, са намерили място в престижния клуб на бившите №1 в света.

През 2024 година Яник Синер стана 29-ият член на този елитен клуб и оттогава до голяма степен доминира в мъжкия тенис. Сега обаче най-великите шампиони в историята на играта имат нова компания.

Александър Зверев е син на двама бивши тенисисти – Александър-старши и Ирина, а брат му Миша Зверев също има сериозна кариера и достига до №25 в световната ранглиста. Александър е част от тенис тура още преди официално да стане професионалист, като често е прекарвал време със своя брат, който вече си проправял път сред най-добрите.

Не му отнема много време да покаже таланта си. Зверев бързо се утвърждава сред водещите тенисисти, още докато е тийнейджър. В продължение на десетилетие обаче не успява да направи последната крачка към върха.

Миналата година германецът отпадна още в първия кръг на Уимбълдън след загуба от Артур Риндеркнеш. По онова време той все още заемаше третото място в световната ранглиста, а поражението се оказа тежък момент за него.

„В средата на годината наистина изпитвах затруднения, особено в психически план. След загубата в първия кръг на Уимбълдън имах четири седмици почивка до следващия турнир. Отидох на ваканция. Прекарах време с приятелите си, след което се върнах към тренировките. Реших да сменя малко обстановката и отидох за известно време в Майорка“, разказва Зверев.

В онзи момент германецът едва ли е можел да си представи какво предстои. По-малко от година и половина по-късно, на 29-годишна възраст, високият 198 сантиметра десничар написа история.

Към 2 ноември 2026 година Александър Зверев е №1 в световната ранглиста.