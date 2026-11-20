Даниил Медведев се класира за полуфиналите на Финалите на ATP в Торино за четвърти път в кариерата си и за първи от 2023 година насам. Руснакът си осигури място сред най-добрите четирима след победа с 6:3, 6:4 над Франсис Тиафо в пряк сблъсък за продължаване напред.

Преди последния мач от група „Иван Лендъл“ и двамата тенисисти имаха по една победа над Флавио Коболи и загуба от Карлос Алкарас. Така двубоят помежду им трябваше да определи кой ще се изправи срещу победителя в група „Джон Макенроу“ Александър Зверев на полуфиналите.

В оспорваната среща в „Иналпи Арена“ Медведев показа по-постоянна игра и заслужено стигна до успеха. Четвъртият поставен демонстрира характерната си дълбочина на ударите при посрещане, а с дългите си разигравания от двете страни на корта успяваше да затруднява атлетичния американец.

Тиафо също имаше своите силни моменти. Американецът нанесе няколко впечатляващи форхенда, когато Медведев оставяше по-къси топки, а на моменти показа и отличен усет, за да се възползва от позиционирането на 30-годишния си съперник дълбоко зад основната линия. Това му помогна да спечели аплодисментите на препълнените трибуни.

Решаващият момент в първия сет дойде след неточен слайс бекхенд на Тиафо, който позволи на Медведев да реализира пробив. Във втората част американецът отново загуби подаването си при 4:4.

Тиафо спаси три точки за пробив в деветия гейм, като първо пласира два мощни форхенда, а след това намери празното пространство с бекхенд, след като бе изваден от позиция с къса топка. Седмият поставен обаче не успя да се измъкне от напрежението и в крайна сметка допусна нов пробив след неточен бекхенд, излязъл в аут. Медведев не допусна колебания при собственото си подаване и затвори мача, записвайки 54-ата си победа през сезона.

Руснакът не успя да се класира за престижния заключителен турнир през 2025 година, но през настоящата кампания спечели четири титли от Тура и си заслужи завръщането в Торино. Петият в световната ранглиста ще преследва пети трофей за сезона и втори от Финалите на ATP след триумфа си през 2020 година.

На полуфиналите Медведев ще се изправи срещу Александър Зверев. Двубоят е насрочен за събота не преди 21:30 часа. Германецът има предимство от 14:8 победи в преките срещи между двамата. Другият полуфинал противопоставя Карлос Алкарас и Бен Шелтън и ще започне не преди 15:30 часа.