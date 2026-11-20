Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) одобри нов пакет от мерки, насочени към увеличаване на общите възнаграждения на играчите до над 350 милиона долара годишно от 2028 година. Решението е част от следващия етап на стратегическия план OneVision, който цели подобряване на финансовите условия в мъжкия професионален тенис.

Според предвидените промени тенисистите, които попадат сред първите 100 в световната ранглиста, се очаква да получават поне 1,1 милиона долара годишно. За състезателите от топ 175 е заложен праг от 450 000 долара, а за тези сред първите 250 - минимум 250 000 долара.

Съществена част от реформата е увеличаването на централните инвестиции на ATP, които ще надхвърлят 100 милиона долара. От тях 50 милиона ще бъдат насочени към бонусния фонд на организацията, 25 милиона ще бъдат разпределяни като премии според крайното класиране за сезона, а още 26 милиона долара са предвидени за подпомагане на състезателите след приключване на професионалната им кариера.

Очакванията са общите възнаграждения в мъжкия тенис да надхвърлят половин милиард долара годишно, когато към средствата, осигурявани от ATP, бъдат прибавени и наградните фондове на четирите турнира от Големия шлем.

Една от основните промени засяга бонусната система, чийто фонд ще бъде увеличен повече от два пъти до 50 милиона долара. Тенисистите от първите 30 места в световната ранглиста ще могат да получават допълнителни премии за участието си във всеки от задължителните турнири от сериите "Мастърс 1000“.

Предвижда се също отпадане на досегашното изискване за участие в минимум пет турнира, за да бъде получен бонус. Така състезателите ще имат възможност да печелят допълнителни средства още от първото си участие.

Промените ще бъдат съпътствани и от нов състезателен календар за 2028 година, който ще включва специално обособени седмици за различните категории турнири. Очаква се той да бъде представен в началото на 2027 година.

Междувременно ATP отложи окончателното решение относно предложенията за промени в турнирите на двойки. Темата остава предмет на обсъждане, като се очаква организацията да вземе решение до края на настоящата година.

Според информация на агенция Ройтерс сред разглежданите варианти са намаляване на броя на участващите двойки в основните схеми и пренасочване на част от наградните фондове към квалификациите на сингъл и ранните кръгове на турнирите.