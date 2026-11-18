Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125“ в Хелзинки, Финландия. Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 203 900 евро.

Българският тенисист и партньорът му Бенджамин Китай от САЩ победиха италианците Микеле Рибекай и Стефано Траваля с 6:3, 3:6, 10-6 след 67 минути игра.

Генов и Китай започнаха по-убедително срещата и спечелиха първия сет с 6:3. Италианският дует обаче успя да отговори във втората част, като изравни резултата след 6:3 и изпрати двубоя в решителен шампионски тайбрек.

В него българинът и американецът демонстрираха по-ефективна игра на мрежата и по-стабилен първи сервис. Двамата успяха да натрупат преднина от четири точки и затвориха мача с 10-6.

В спор за място на полуфиналите Генов и Китай ще се изправят срещу поставените под номер едно в схемата Жан-Жулиен Ройер от Нидерландия и Теодор Уайнгар от САЩ.

С класирането си за четвъртфиналите Антъни Генов си осигури 25 точки за световната ранглиста на двойки на ATP.