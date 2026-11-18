Българинът Анас Маздрашки започна с успех участието си на единично на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният състезател надигра представителя на домакините Павлос Циципас, по-малкия брат на световната тенис звезда Стефанос Циципас, с 6:2, 6:2 за час и 34 минути.

С три пробива в първия и два във втория сет, Маздрашки се класира без особени затруднения за втория кръг на надпреварата на остров Крит. Следващият му опонент ще бъде водачът в схемата Хенри Сърл (Великобритания).

По-късно днес Анас Маздрашки и Янаки Милев ще стартират в турнира при дуетите срещу нидерландците Мак Висер и Ларс Вагенаар.

Утре Милев ще продължи участието си на сингъл във втория кръг срещу шестия поставен Никита Мащаков (Украйна).