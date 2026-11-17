Лия Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди евро.

23-годишната българка стартира с успех срещу Полина Лейкина (Русия) с 6:4, 6:1 за час и 47 минути на корта.

Каратанчева изостана с 2:4 в първия сет след два последователни пробива на рускинята, но с четири поредни гейма българката поведе в общия резултат. Във втората част тя набързо натрупа аванс от 4:0, а с нов спечелен сервис гейм на съперничката си успя да затвори срещата.

Опонентка на Лиа Каратанчева за място на четвъртфиналите ще бъде деветата поставена Селена Яничевич (Франция).

Другите две българки в турнира поединично – Беатрис Спасова и Денислава Глушкова, допуснаха поражения в първия кръг. Спасова отстъпи пред Виктория Алън (Великобритания) с 5:7, 2:6, докато Глушкова загуби от Сарина Шнайдер (Швейцария) с 3:6, 1:6.

По-късно днес Спасова ще участва и в надпреварата на двойки в тандем с Миряна Йованович (Сърбия) срещу румънките Бианка Бърбулеску и Бриана Сабо.

Вчера сестрите Лиа и Алекса Каратанчеви отпаднаха на старта при дуетите от Полина Лейкина (Русия) и София Шапатава (Грузия) с 6:7(3), 3:6.