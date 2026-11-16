Даниил Медведев започна успешно участието си във Финалите на ATP в Торино, след като победи представителя на домакините Флавио Коболи със 7:6(4), 6:3. Бившият номер 1 в световната ранглиста се завърна в заключителния турнир за сезона след едногодишно отсъствие и записа първи успех в група "Иван Лендъл“.

Руснакът, който спечели надпреварата през 2020 година, демонстрира стабилна игра от основната линия и отлично представяне на сервис. Медведев спечели 83% от точките при първото си подаване (34 от 41), което се оказа един от решаващите фактори за успеха му.

Първият сет премина изключително оспорвано. Коболи, който дебютира във Финалите на ATP, успя да отрази шест възможности за пробив и на няколко пъти предизвика бурните реакции на публиката в зала "Иналпи Арена“. Италианецът обаче не успя да се противопостави на Медведев в тайбрека, който руснакът спечели със 7:4.

Във втората част Медведев продължи да оказва натиск и стигна до решаващ пробив в седмия гейм. След това запази предимството си и затвори срещата в два сета, като увеличи аванса си в преките двубои срещу Коболи на 3:1 победи.

"Успях да сервирам добре. Кортът на закрито е много бърз, така че сервисът е важен. Той също подаваше отлично при точките за пробив в първия сет. Радвам се, че успях да остана стабилен в трудните моменти и да спечеля“, коментира Медведев след срещата.

За 30-годишния руснак това е седмо участие във Финалите на ATP. Между 2019 и 2024 година той неизменно се класираше за турнира, като най-големият му успех дойде през 2020 година, когато по пътя към титлата победи Новак Джокович, Рафаел Надал и Доминик Тийм.

След като пропусна надпреварата през 2025 година, Медведев се завърна сред най-добрите през настоящия сезон с четири спечелени титли и 53 победи. По този показател той отстъпва единствено на лидера в световната ранглиста Александър Зверев, който има 66 успеха.

В следващия си двубой от група "Иван Лендъл“ Медведев ще се изправи срещу Карлос Алкарас в сряда. Коболи, който започна участието си с поражение, ще търси първата си победа в турнира срещу американеца Франсис Тиафо.