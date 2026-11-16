Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP

Григор Димитров запазва позиции в световната ранглиста на ATP при мъжете.

35-годишният хасковлия продължава да бъде 135-и с актив от 422 точки. Най-добрият български тенисит след като приключи сезона си с поражение в квалификациите на парижкия "Мастърс".

Втората ракета на България Пьотр Нестеров губи една позиция и вече е 283-ти с 196 точки, докато родният представител с трето най-добро място Димитър Кузманов отстъпва с три места до 369-ото със 139 точки.

Най-голям прогрес отбелязва Адриан Андреев, който се изкачва с 39 места до 545-ото със 76 точки, като през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на "Чалънджър" в Херсонисос (Гърция).

Българинът с най-добро класиране на двойки Александър Донски губи две позиции и вече е 82-ри в света с 1058 точки.

Водач в ранглистата на сингъл продължава да бъде Александър Зверев (Германия) с 9320 точки, пред Яник Синер (Италия) със 7950. 20-годишният испанец Рафаел Ходар заема 10-ото място и прави пробив в челната десетка за пръв път в кариерата си.

Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) продължават да са лидери в класацията при дуетите.