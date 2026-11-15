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Александър Зверев: Днес определено се насладих на тениса

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Световният номер победи Рафаел Ходар на старта на Финалите на АТР, а представянето му напълно отговаряше на позицията, която заема.

александър зверев определено насладих тениса
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Александър Зверев сподели, че е изпитал „голяма радост“, след като надигра убедително Рафаел Ходар и записа първата си победа като номер 1 в света в откриващия мач от Финалите на ATP.

Германецът демонстрира майсторство при изпълнението на сервис, за да победи изгряващата испанска звезда с 6:4, 6:4 в мач от група "Джон Макенроу".

Шампионът от Ролан Гарос и US Open загуби едва 10 точки при собствено подаване, като реализира впечатляващите 84% вкарани първи сервиси и постигна 10 аса. Единственият момент, в който Зверев изпита затруднения, беше когато се оказа изправен пред две точки за пробив, докато сервираше за спечелването на първия сет – той обаче ги отрази с два поредни аса.

Зверев загуби първия си мач като номер 1 в света на Мастърса в Париж през ноември, след което призна, че е бил „раздразнен“ от реакциите към изкачването му на върха в ранглистата.

В Торино обаче той сподели, че се чувства „доста леко“, докато се стреми да спечели заключителния за сезона турнир за трети път в кариерата си.

Зверев определи двубоя като солиден, но далеч от перфектен. Той подчерта, че се радва на добрия старт, но осъзнава, че трябва да подобри играта си в следващите мачове.

„Изпитах голяма радост, докато бях на корта. В Париж се чувствах зле, не успявах да се съсредоточа върху тениса. Бях доста изтощен", каза 29-годишният тенисист.

„Днес определено се насладих на тениса. Чувствах се лек и имах усещането, че контролирам тялото си", добави Зверев.

Той се възползва максимално от година, в която Карлос Алкарас и Яник Синер бяха затруднени от контузии, като спечели две титли от Големия шлем и достигна до финала на „Уимбълдън“.

Германецът излезе на корта в Торино със специално изработено черно кожено яке, на чийто гръб бе изписано числото „едно“, и носейки златист сак за ракети, а представянето му напълно отговаряше на позицията, която заема.

Световният №1 припомни, че изпраща много силна година, в която е постигнал голяма част от целите си - титлите от Ролан Гарос и US Open). Въпреки това Зверев заяви, че участието на Финалите в Торино никога не трябва да се приема за даденост.

От своя страна 20-годишният Ходар е един от най-големите таланти в мъжкия тенис, като започна годината извън топ 150 на световната ранглиста. В момента той заема 11-ата позиция в ранглистата и се бореше упорито, за да остане равностоен на Зверев, но така и не намери начин да пробие сервиса му.

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#Финали на АТР в Торино 2026 # Александър Зверев

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