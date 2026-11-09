Осемте най-добри тенисисти за сезона посягат към титлата от Финалния турнир в Торино

Време е за финалният турнир за сезона в мъжкия тенис. Първите осем в световната ранглиста ще си оспорват трофея, разпределени в две групи - „Джон Макенроу“ и „Иван Лендъл“.

След изиграването на мачовете в груповата фаза, първите двама тенисисти от всяка група (общо 4 играчи) ще продължат към полуфиналите.

В Торино ще видим Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев. Четирима са дебютантите - Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар.

Александър Зверев

На 29 години, световният номер 1 ще запише деветото си участие на Финалите за сезона.

Германецът триумфира в турнира през 2018 и 2021 г.

Въпреки че вече е печелил два пъти финалите на ATP, германецът влиза в битките преживял разочарование още в първия кръг на Мастърс турнира в Париж. Шампионът от Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ ще се опита да подобри рекорда си срещу играчи от Топ 10 този сезон, който в момента е три победи и осем загуби.

"Това беше невероятна година за мен, нямам думи. Да отида в Торино като водач в схемата е огромна чест. След титлите ми през 2018-а и 2021-а, знам точно какво е усещането. Сега, след като си осигурих първото място в ранглистата, се чувствам много по-освободен психически и готов да дам всичко от себе си срещу най-добрите", заяви Зверев.

Карлос Алкарас

На 23 години, третият в света ще запише четвърто участие. Испанецът игра финал през 2025 г., но загуби от Яник Синер.

Той пристига с титлата от Париж, първа за него от престижния Мастърс, и логично е смятан за фаворит. След като отсъства четири месеца и половина между средата на април и края на август поради контузия на дясната китка, испанецът се завръща с пълна сила, с 19 победи в 21 мача, включително девет поредни. Преди да спечели трофея от последния Мастърс за годината в неделя, Алкарас си тръгна и с титлата от турнира във Виена.

Шампионът от Откритото първенство на Австралия по-рано тази година, е устремен към първата си титла от финалите на ATP, един от последните турнири, които все още не е печелил.

"Чувствам се изключително комфортно в момента. Направих голяма стъпка напред в играта си в зала през последните седмици. Отивам в Торино, за да покажа същия агресивен тенис. Дали съм фаворит или не, това не зависи от мен и не искам да го мисля. Отивам просто да се наслаждавам и да спечеля трофея, за който мечтая", закани се Алкарас.

Бен Шелтън

На 24 години, четвъртият в света ще регистрира второ участие в заключителния турнир. Шелтън триумфира на Мастърса в Монреал и игра финал на US Open. Американецът достигна и до финала на Мастърса в Париж, където отстъпи на Алкарас, макар да имаше своите шансове за краен успех.

След като напусна Торино с три загуби от три мача миналата година при дебютното си участие на финалите на ATP, Шелтън успя да се изкачи до №4 в света и е сред претендентите за трофея в Торино след Алкарас.

Той ще се опита да стане първият левичар, спечелил титлата, след Джон Макенроу през 1984 г.

"За мен това беше огромна мотивация през цялата есен. Исках да бъда сред тези осем играчи и да завърша годината в Топ 5. Настръхвам само при мисълта, че ще премеря сили в този формат. Очаквам с нетърпение конкуренцията в Торино и искам да завърша годината по възможно най-позитивния начин", коментира Шелтън.

Даниил Медведев

На 30 години, петият в света ще запише седмо участие. Руснакът е шампион през 2020 г. и финалист през 2021 г. Трудно е да се намери някой по-непредсказуем от Медведев. Най-възрастният и най-опитен играч в тази компания, може да бъде много опасен, ако демонстрира формата от представянето си в турнири на твърди кортове тази година, овенчана с титлите в Бризбейн, Дубай, Ханджоу и Алмати, и полуфиналите в Пекин и Шанхай. От друга страна, ако повтори представянето си от миналата седмица в Париж, когато загуби от Игнасио Бусе в първия си мач, руснакът не го очаква нищо добро в Торино.

"След мача в Париж бях ядосан и казах, че нямам желание да пътувам, защото мразех начина, по който се чувствах на корта. Но Торино е съвсем различно нещо. Аз съм печелил този турнир, знам как да се подготвя. Вече съм класиран, така че ще рестартирам главата си и ще отида там, за да се боря, независимо срещу кого играя“, заяви Медведев.

Флавио Коболи

На 24 години, италианецът е натоварен с огромни очаквания от публиката у дома. Шестият в света ще се бори да защити честта на италианската школа при първото си участие, в остъствието на шампиона от последните две издания Яник Синер.

Остава да видим в какво състояние ще бъде финалистът от Ролан Гарос. Коболи не скри сълзите си, когато се отказа срещу приятеля си Матео Беретини във Виена в края на октомври. След това той пътува до Франция, за да участва на Мастърса в Париж, но се оттегли преди първия си мач, а точният характер на контузията му не бе уточнен.

"Да представям Италия в Торино, особено след като Яник (Синер) за съжаление трябваше да се оттегли, е сбъдната мечта. Натискът ще бъде огромен, но подкрепата на италианските фенове ще ми даде крила. Нямам търпение да изляза на този корт", каза Коболи.

Артур Фис

На 22 години, седмият в света също записва първо участие във Финалите на АТР.

Франция чака цели десет години, за да има свой представител в турнира. Фис се класира за финалите на ATP само с един спечелен мач от Големия шлем през 2026 г. (на "Уимбълдън"), но благодарение на силното си представяне на турнирите от сериите Мастърс, включително титлата в Синсинати, той ще спори за трофея в италианския град.

Въпреки че претърпя лека контузия в Брюксел в края на октомври, 22-годишният французин потвърди миналата седмица в Нантер, че е в отлична физическа форма, за да може да се наслади на участието си във Финалите на ATP в Торино.

Фис е първият французин от 2016 г. насам, след Гаел Монфис, който ще се бори за престижната титла. С това си постижение той става едва 10-ият френски тенисист в историята, който достига до заключителната надпревара на осемте най-добри.

"Когато разбрах, че френски тенисист не е играл тук от 10 години (от Монфис през 2016-а), осъзнах колко голямо е постижението. Това е наградата за целия труд, който положихме с екипа ми през сезона. Отивам в Торино без никакъв страх, там всеки мач е като финал от Шлема“, сподели Фис.

Франсис Тиафо

На 28 години, осмият в света също ще изпита удоволствието да участва в състезанието за първи път. Благодарение на силния си летен сезон на твърди кортове (финал в Синсинати и полуфинал на US Open), американецът си осигури място в турнира. Тиафо не е в най-добрата си форма, като има само две победи в последните си шест мача след US Open.

"Човече, ти най-накрая го направи! През годините винаги бях близо, но сега да си осигуря мястото сред осемте най-добри е невероятно усещане. Знам, че мога да победя всеки, когато намеря своя ритъм. Форматът в групи е страхотен и ще се погрижа да направя шоу за публиката в Италия", обеща Тиафо.

Рафаел Ходар

Само на 20 години, Ходар е най-голямата изненада. Към 9 ноември, той заема 11-а позиция в световната ранглиста и също ще участва за първи път. Той започна годината на 168-мо място в света, като премина от колежанския тенис, за да се пребори за място в световния елит. Ходар заслужи своето място на Финалите на АТР в Торино, след като завърши под №9 в годишната класация „Пътят към Торино“.

Тъй като Яник Синер (№2 в класацията) се оттегли поради контузия, 9-ото място на Ходар се превърна в последната официална квота за турнира. Класирането му стана факт по изключително драматичен начин в петък, 6 ноември, по време на Мастърса в Париж. Тогава неговият сънародник Карлос Алкарас победи Тейлър Фриц на четвъртфиналите, с което сложи край на шансовете на Фриц и Алекс де Минор да изместят Ходар от заветната позиция.

С това постижение младият испанец стана първият тенисист в историята, който стига до Финалите на ATP в същата година, в която прави своя официален дебют на ниво АТР тур (през януари на Australian Open). След това той спечели първата си титла на ATP 250 в Маракеш през април, достигна до четвъртфиналите на Ролан Гарос и игра на финалите на ATP 500 във Вашингтон и Мастърс 1000 турнира в Шанхай.

„Напълно наясно съм, че направих феноменална година и съм невероятно щастлив. Преди година бях извън Топ 150, а сега ще играя в Торино. Мисля, че моята нагласа никога да не се предавам и да оставям сърцето си на корта ми помогна да се класирам. Ще продължа да работя здраво и отивам в Италия със същата огромна амбиция, която ме водеше през целия ми първи сезон в АТР тура", заяви Ходар.

Турнирът ще се проведе за шести път в Торино. Жребият е в четвъртък, 12 ноември.