Кои са играчите, които ще участват във финалния турнир на ATP в Торино

Участниците във финалния турнир на АТР в Торино 2026 вече са ясни.

След като Карлос Алкарас победи Тейлър Фриц в петък на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж, Рафаел Ходар си осигури място във финалния турнир за сезона. Така той се присъединява към Александър Зверев, Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис и Франсис Тиафо.

Новак Джокович няма да участва в Торино, защото не успя да се класира сред първите осем тенисисти. Това е едва вторият път в последните 20 сезона, в който Новак Джокович пропуска финалния турнир за годината. Ноле е шампион през 2008 (в Шанхай), 2012, 2013, 2014, 2015 (четири поредни титли в Лондон), и през 2022, 2023 (в Торино).

В италианския град няма да видим шампионът от последните две издания Яник Синер, който лекува контузия.

Зверев (шампион през 2018 и 2021 г.) и Медведев (шампион през 2020 г.) са двамата бивши победители в надпреварата, които ще участват в заключителния турнир за годината, който ще се проведе от 15 до 22 ноември.

Четирима тенисисти ще направят своя дебют. Това са Коболи, Фис, Тиафо и Ходар.

Александър Зверев, който е новият номер 1 в световната ранглиста оглавява списъка, класирайки се за девети път.

Трима тенисисти, които са членове на „Клуба на номер 1 в ATP“ Зверев, Алкарас и Медведев ще премерят сили в зала „Inalpi Arena“.

Преди една година Ходар все още беше студент и спортист в Университета на Вирджиния, заемайки 166-о място в ранглистата ATP. Сега му предстои участие във финалния турнир за сезона.

Коболи е четвъртият италианец, който ще играе пред родна публика във финалния турнир, присъединявайки се към вече сторилите го Матео Беретини, Яник Синер и Лоренцо Музети. Това е четвърта поредна година, в която италианец се класира за турнира в Торино.

Артур Фис пък ще бъде първият французин, който участва във финалния турнир за сезона, след Гаел Монфис през 2016 г.

С участието на Алкарас и Ходар, двама испанци се класират директно за първи път след 2015 г. (когато това бяха Рафаел Надал и Давид Ферер).

Шелтън ще се опита да стане първият левичар, спечелил титлата, след Джон Макенроу през 1984 г.

Тъй като и Шелтън (от Университета на Флорида), и Ходар (от Университета на Вирджиния) са играли колежански тенис, това издание е първото от 2018 г. насам (с участието на Кевин Андерсън и Джон Иснър), в което двама бивши колежански тенисисти се класират за финалния турнир.

Шелтън и Тиафо ще се опитат да станат първите американци, спечелил заключителния турнир за годината, след Пийт Сампрас през 1999 г.

Турнирът ще се проведе за шести път в Торино. Жребият е в четвъртък, 12 ноември, веднага след пресконференцията преди началото на надпреварата.

Тази година групите ще носят имената „Джон Макенроу“ и „Иван Лендъл“.

Ето и осемте участници във Финалите на АТР:

Александър Зверев (Германия)

Карлос Алкарас (Испания)

Бен Шелтън (САЩ)

Даниил Медведев (Русия)

Флавио Коболи (Италия)

Артур Фис (Франция)

Франсис Тиафо (САЩ)

Рафаел Ходар (Испания)

Победителите в турнира пред последните 10 години:

2025: Яник Синер

2024: Яник Синер

2023: Новак Джокович

2022: Новак Джокович

2021: Александър Зверев

2020: Даниил Медведев

2019: Стефанос Циципас

2018: Александър Зверев

2017: Григор Димитров

2016: Анди Мъри