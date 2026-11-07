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Алкарас е на първи полуфинал на Мастърса в Париж след драматичен обрат над Тейлър Фриц

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Спорт
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23-годишният Алкарас стана осмият испанец, достигнал полуфиналите в Париж, и първият след Рафаел Надал през 2020 г. Той ще се бори за деветата си титла от сериите „Мастърс 1000“.

Алкарас е на първи полуфинал на Мастърса в Париж след драматичен обрат над Тейлър Фриц
Снимка: БГНЕС
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Карлос Алкарас постигна впечатляващ обрат, след като спаси два мачбола и победи американеца Тейлър Фриц с 6:7(10), 7:5, 6:3 на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Испанецът се класира за първи път на полуфиналите във френската столица.

Драматичната победа след два часа и 45 минути игра оказа влияние и върху предстоящите Финали на АТР в Торино. Поражението сложи край на надеждите на Фриц за класиране, като осигури последното осмо място на сънародника на Алкарас Рафаел Ходар.

През по-голямата част от втория сет испанецът изглеждаше близо до поражение. При изоставане с 3:5 той спаси мачбол на собствен сервис, след което намали резултата на 4:5.

Поставеният под номер две в схемата отрази и втори мачбол при подаване на Фриц с мощен минаващ удар от форхенд. Алкарас върна пробива за 5:5, спечели следващите два гейма и изпрати срещата в решителен трети сет.

В него бившият номер едно в света повиши равнището си, намали грешките от основната линия и се възползва от спада в играта на американеца, за да завърши обрата.

В първия сет Алкарас проби за 3:2, но Фриц спечели 11 поредни точки при изоставане с 3:5 и 15:30 на собствен сервис. Американецът измъкна частта след тайбрек, в който спаси три сетбола.

Така Алкарас достигна третия си полуфинал на турнир от сериите „Мастърс 1000“ през сезона и увеличи преднината си срещу Фриц в преките двубои на 7:1. Следващият му съперник ще бъде Каспер Рууд или Нуно Боржеш.

„Опитах се да не се предавам в трудните моменти на втория сет. Стремях се да остана психически устойчив и да спася точките за пробив и мачболите. При 3:5, когато сервирах, изиграхме невероятен тенис. Точката, с която спечелих подаването си за 4:5, накара публиката да стане на крака и внесе допълнителна енергия в мача. Използвах подкрепата на зрителите, за да им дам това, което искаха да видят. Много съм щастлив, че успях да играя още час и половина, за да ги забавлявам. Чувството, което изпитвам днес, е несравнимо“, заяви Алкарас.

Миналата седмица испанецът спечели четвъртата си титла за сезона във Виена и вече има седем поредни победи.

23-годишният Алкарас стана осмият испанец, достигнал полуфиналите в Париж, и първият след Рафаел Надал през 2020 г. Той ще се бори за деветата си титла от сериите „Мастърс 1000“.

Финалите на АТР ще се проведат от 15 до 22 ноември в Торино с участието на Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар.

#тенис турнир в Париж 2026 (#150396) #"Мастърс 1000" в Париж #Карлос Алкарас #Тейлър Фриц

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