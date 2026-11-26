Три дни след като спечели първата си титла от Финалите на АТР, Карлос Алкарас коментира отсъствието на Яник Синер от състезанията. Испанецът говори преди мачовете от четвъртфиналите за Купа Дейвис в Болоня.

Синер ще се подложи на операция на дясното коляно във вторник във Финландия.

„Тенисът има нужда от него. Липсва ми. Не сме се виждали от април“, каза третият в света, който загуби в заключителния турнир миналата година именно от Синер.

Двамата са се изправяли един срещу друг само веднъж този сезон, на финала на Мастърс 1000 в Монте Карло, където Синер спечели. След това италианецът спечели титлата от "Уимбълдън", преди да се оттегли от корта поради контузия в дясконото коляно. Алкарас също пропусна няколко месеца поради контузия на дясната китка през април.

„Мисля, че екипът му взе правилното решение, като се спря на операцията. Той е млад и има много години пред себе си. Сигурен съм, че ще се върне още по-силен и по-добър“, продължи Алкарас.

„Нямам търпение да го видя да тренира и да се завърне на кортовете. Пожелавам му всичко най-добро, бързо възстановяване и се надявам скоро да го видя отново на тура, за да мога да говоря с него“, заяви испанецът.

Испанците се изправят срещу Австрия на четвъртфиналите на Купа Дейвис днес.

На въпрос за физическите проблеми, които е изпитал миналата седмица във Финалите на АТР в Торино, седемкратният шампион от Големия шлем каза, че прави всичко възможно, за да се справи с тях: