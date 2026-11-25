Артур Риндеркнех отрече да е отказал умишлено допинг тест през месец юни. 57-мият в света французин заяви, че е „убеден“, че ще бъде оневинен от независим трибунал.

Риндеркнех е изправен пред четиригодишно наказание. Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) провежда разследване.

„Запознат съм със съобщенията относно предполагаемия ми отказ да се подложа на допинг тест. Вече уведомих ITIA, че отхвърлям тези обвинения и поисках въпросът да бъде разгледан и решен от независим трибунал. Ще предоставя на независимия трибунал пълна информация за ситуацията“, написа той в профила си в Инстаграм.

Процедурата може да продължи няколко месеца.

31-годишният французин каза още, че "няма да отговаря публично на обвиненията в този момент“.

"Никога не съм употребявал забранени вещества и се гордея с постиженията си в професионалния тенис, всички от които са постигнати чрез упорит труд и винаги с уважение към спортната почтеност“, добави той.

Обстоятелствата около този неуспешен тест остават неясни, но според информацията във френските медии, играчът се е засякъл с англоговорящ агент, отговорен за вземането на теста, докато е напускал дома си и е трябвало да тръгне бързо, за да хване влак.

Риндеркнех достигна до финала на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай през 2025 г. на сингъл. Въпреки че все още няма спечелена титла на ниво ATP, той има общо пет финала на сингъл и двойки.