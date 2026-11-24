Световният номер 2 в мъжкия тенис Яник Синер разкри, че се е наложило да претърпи операция на коляното, след като продължилото няколко месеца консервативно лечение не е довело до желаните резултати.

25-годишният италианец се подложи на успешна хирургическа интервенция във Финландия, а впоследствие се обърна към своите привърженици чрез публикация в социалните мрежи.

"През последните няколко месеца аз и екипът ми опитахме всичко, за да излекуваме контузията ми без операция. След известен окуражаващ ранен напредък коляното ми, за съжаление, не реагира както всички се надявахме, така че днес претърпях операция за подобряване на състоянието“, написа Синер в Инстаграм.

Петкратният шампион от Големия шлем не скри желанието си да се завърне възможно най-скоро на корта.

"Наистина ми липсва да съм на корта и сега ще започна процес на възстановяване. Благодаря ви за подкрепата и до скоро“, добави италианецът.

Според медиите в Италия Синер ще пропусне първия турнир от Големия шлем за новия сезон – Откритото първенство на Австралия през януари, където триумфира през 2024 и 2025 година.

През октомври тенисистът обяви преждевременния край на сезона си. Той не е участвал в официален мач от 12 юли, когато защити титлата си на "Уимбълдън“.

До момента в кариерата си Синер има 30 титли на сингъл от турнирите на АТП, включително пет трофея от Големия шлем. Италианецът е и двукратен шампион от Финалите на АТП, както и двукратен носител на Купа Дейвис.