Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за основната схема на турнира от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, който е с награден фонд 56 700 евро.

20-годишният национал, поставен под номер 11 в квалификациите, постигна убедителна победа над четвъртия в схемата Иманол Лопес Морийо от Испания с 6:4, 6:1. Двубоят продължи час и 29 минути.

Маздрашки трябваше да преодолява изоставане в първия сет, след като допусна ранен пробив. Българинът обаче успя да обърне резултата от 2:3 до 5:3, след което затвори частта на собствен сервис.

Във втория сет Маздрашки беше още по-категоричен и позволи на испанския си съперник да спечели само един гейм, с което си осигури място в основната схема.

С успеха си българинът заработи три точки за световната ранглиста на ATP, в която през настоящата седмица заема 818-ата позиция.

Другият български представител в квалификациите Александър Василев не успя да продължи напред. 19-годишният тенисист от Плевен отстъпи пред осмия поставен Лео Ракийе от Франция с 1:6, 2:6 за малко повече от час игра.

България ще има още един представител в основната схема в лицето на Димитър Кузманов, който започва директно от първия кръг. Негов съперник ще бъде участващият с „уайлд кард“ представител на домакините Димитрис Азоидис.

Кузманов ще участва и в надпреварата на двойки, където заедно с белгиеца Михаел Геертс ще се изправи срещу Федерико Арнаболди и Хуан Круз Мартин Манцано от Италия.

Анас Маздрашки също ще играе на двойки, като любопитното е, че ще си партнира с Иманол Лопес Морийо, когото победи в квалификациите на сингъл. Двамата ще започнат участието си срещу гръцкия тандем Виктор Калайцис и Стефанос Схинас.