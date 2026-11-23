Рафаел Надал поздрави Карлос Алкарас за спечелената титла във Финалите на АТР в Торино.

Испанецът увенча мощния си финал на сезон 2026, побеждавайки световния номер 1 Александър Зверев в два сета, за да триумфира за първи път в кариерата си в заключителния за сезона турнир.

Алкарас записа 14 поредни победи в края на сезона, като завоюва последователно титлите във Виена, Париж и Торино. Той се присъединява към Андре Агаси, Роджър Федерер и Новак Джокович като единствените тенисисти, печелили и четирите турнира от Големия шлем, както и ATP Finals.

По този повод легендата на тениса и сънародник на новия шампион написа в социалната мрежа X:

„Поздравления Карлос Алкарас, за спечелването на финалите на ATP! Знам, че годината беше тежка, и много се радвам, че успя да спечелиш този важен турнир, демонстрирайки толкова силна игра. Успех занапред в Купа Дейвис!“



От Торино Алкарас ще се отправи към Болоня, за да се присъедини към испанския отбор за финалите на Купа Дейвис, където в четвъртък предстои двубой срещу Австрия.