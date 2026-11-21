Карлос Алкарас се класира за финала на Финалния турнир на ATP в Торино, след като се наложи в оспорван мач над американеца Бен Шелтън с 3:6, 6:3, 7:6 (1). Двубоят продължи точно два часа, а Алкарас чака в спор за титлата победителя от двубоя между актуалния номер 1 в света Александър Зверев от Германия и бившия номер 1 Даниил Мадведев от Русия.

Първият сет започна отлично за американеца, който направи пробив още във втория гейм, а след това го затвърди и поведе с 3:0. До края на първата част всеки от тенисистите взимаше подаването си, а Бен Шелтън се възползва от ранния си аванс и се наложи с 6:3.

Вторият сет бе по-оспорван, като нямаше изненади до 3:3. Алкарас спечели подаването си за 4:3, а след това проби Шелтън и взе солиден аванс - 5:3, като след това затвори частта на свой сервис и изравни.

Решаващият трети сет бе игра на нерви между двамата. Всеки сервираше много добре, като Шелтън първи стигна до 5:4 и Алкарас трябваше да се опита да остане в мача при своето подаване, но го направи по най-убедителния начин, като не даде и точка на съперника си. Шелтън отново излезе с крачка напред за 6:5, но Алкарас не трепна при сервиса си и доведе мача до тайбрек.

В решителния тайбрек Бен Шелтън първо направи грешка от форхенд, което осигури минипробив за испанеца - 3:1. Всички точки до края бяха за испанеца, който триумфира след 7:1.

Бен Шелтън направи 14 аса срещу 12 за Алкарас, но американецът имаше и малко повече двойни грешки от начален удар - 4:2. Алкарас завърши с 33 печеливши удара срещу 30 за Шелтън. Испанецът направи малката разлика в мача с по-добрата си игра на ретур.

Това бе шести мач между двамата, като предимството на Карлос Алкарас е осезаемо и той постигна пета победа.