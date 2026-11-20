Дългогодишният капитан на националния отбор на Великобритания за Купа Дейвис Леон Смит обяви, че ще се оттегли от поста след финалите на надпреварата, които ще се проведат следващата седмица в Болоня. Новината беше потвърдена от британската Асоциация по тенис на трева, съобщава агенция Ройтерс.

Шотландецът е начело на британския състав от близо 17 години, което го прави най-дълго задържалия се капитан в историята на отбора. Той подобри досегашния рекорд на Пол Хътчинс, който ръководеше Великобритания в продължение на 13 години.

Най-значимото постижение в кариерата на Смит остава триумфът за Купа Дейвис през 2015 година. Тогава британците, водени от Анди Мъри, победиха Белгия във финала в Гент и сложиха край на 79-годишното чакане за трофея.

"За мен беше огромна привилегия да ръководя отбора в продължение на толкова много години и смятам, че сега е подходящият момент – както за мен лично, така и за бъдещето на отбора“, заяви Смит.

Той благодари на хората, които са му гласували доверие в началото на неговия път, както и на всички, които са го подкрепяли през годините.

"Със сигурност не бях очевидният избор, когато за първи път ми беше възложена тази роля. Бях невероятно щастлив да работя с толкова много фантастични играчи и обичах всяка минута, в която бях част от това пътуване“, допълни шотландецът.

Смит призна, че успехът през 2015 година ще остане сред най-ценните спомени в професионалната му кариера.

"Спечелването на Купа Дейвис през 2015 година винаги ще остане един от най-гордите моменти в кариерата ми, но има безброй други преживявания и спомени, които ще пазя завинаги“, каза той.

Бившият номер едно в световната ранглиста Анди Мъри, който е работил със Смит и като негов състезател, също отдаде заслуженото на специалиста.

„Той се справи чудесно, като обедини всички и се погрижи всеки от нас да почувства, че има своя принос. Той извлече най-доброто от нас през онази година“, коментира Мъри, припомняйки си историческия успех през 2015 година.

Пред Смит обаче предстои още едно предизвикателство, преди окончателно да се раздели с националния отбор.

Великобритания ще се изправи срещу Германия на четвъртфиналите в Болоня, а при успех може да срещне Испания в полуфиналната фаза.