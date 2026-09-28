България ще гостува на Парагвай в световното отборно първенство по тенис Купа Дейвис

България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в Световна група I на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Това отреди изтегленият днес жребий.

Срещата ще се играе на 5/6 или 6/7 февруари 2027 година на клей кортове в Парагвай.

Българските състезатели загубиха с 2:3 при гостуването си на Дания преди седмица и заемат 34-то място в обновената ранглиста за Купа "Дейвис". Парагвай от своя страна загуби с 2:3 при гостуването си на Перу. Звездата на парагвайците Даниел Вайехо заема №58 в световната ранглиста към момента.

През 2022 година България победи Парагвай с 3:1 в София при дебюта на капитана на българския тим Валентин Димов.